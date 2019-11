Stefanie Hertel hilft Streunern

Heidelberg.Volksmusik-Star Stefanie Hertel hat ein Herz für Tiere und unterstützt die Rettung von streunenden Hunden in Griechenland. Dafür hat ihr Verein „Stefanie Hertel hilft“ am Samstagabend bei der Charity-Gala „Bellocanto“ 25 000 Euro gesammelt. Mehr als 200 Gäste spendeten im Königssaal des Heidelberger Schlosses für den Tierschutz. Zu den prominenten Unterstützern gehörten Eishockey-Legende Jochen Hecht, Ex-Bond-Girl Simone Bechtel-Pekkip, Box-Phantom Sven Ottke und Handball Welt-Keeper Henning Fritz.

Das Geld soll unter anderem den Bau einer Tierklinik in Patras unterstützen, in der Straßenhunde behandelt und kastriert werden. „In der drittgrößten Stadt Griechenlands gibt es bislang kein Tierheim“, berichten Hertel und ihre Managerin Astrid Bakalakos , die vor Ort das Projekt Keritiii koordiniert. Sobald die Hunde wieder fit sind, werden sie entweder gut vermittelt oder wieder in ihren Lebensraum entlassen – wo sie sich freilich nicht mehr vermehren können.

Ein Konzept, das Angelika und Manfred Lautenschläger – selbst Hundebesitzer – gerne mit der Schirmherrschaft der Charity unterstützt haben. Den Kontakt hat der Nußlocher Arzt und Tierschützer Wulf-Dieter Heintz hergestellt. Im Haus der Lautenschlägers leben ein fünfjähriger Berner Sennenhund und ein 14 Jahre alter Labradormischling. In Kuwait aufgewachsen, hatte Angelika Lautenschläger lange Angst vor Hunden. „Vor 30 Jahren haben mein Mann und meine Kinder mich so lange bearbeitet, bis ich zugestimmt habe.“ Als der erste Berner Sennenhund einzog, sei ihre Angst verschwunden: „Es sind so treue, liebe Tiere“, sagt die Mutter von fünf Kindern und Oma mehrerer Enkel, die seit drei Jahrzehnten ununterbrochen Hundebesitzerin ist.

Hertels Engagement für den Tierschutz in Griechenland begann vor bald drei Jahren bei einem Aufenthalt in Keri auf der Insel Zakynthos: Dort lief ihr eine Hündin in elendem Zustand zu. „Zu Hause wurde sie immer dicker“, erinnert sich die bekannte Volksmusiksängerin. Der inzwischen „Keri“ genannte Vierbeiner bekam vier Welpen. „Einen behielten wir, die anderen drei haben wir gut vermittelt“. Keri und ihr Sohn Freddy waren die einzigen Hunde, die am Samstagabend ins Schloss durften. In der Garderobe warteten sie mit dem Chihuahua von Tochter Johanna – die genauso wie Ehemann Lanny Lanner im Showprogramm der Gala sang – auf Stefanie Hertel. Marie Wegener (DSDS-Gewinnerin 2018), Liedermacherin Joana sowie Magier Peter Valance traten ebenfalls auf.

Zu den prominenten Gästen gehörte auch der frühere Eishockey-Spieler Jochen Hecht. Moderator Frank Schlageter versteigerte von den Promis gestiftete Preise und sorgte so dafür, dass die Spendensumme weiter stieg. Sterne- und Schlossgastronom Martin Scharff kredenzte ein viergängiges Schlemmer-Menü, das ab 28. November auch den Gästen des „Wintervarietés“ schmecken wird. Er selbst hat keinen Hund in seinem Haushalt, „aber kraulen tue ich sie gerne“, sagte er lächelnd, während er Keri und Freddy sowie ihrem Frauchen und ihrer Familie für ein exklusives Foto einen Besuch in der Künstlergarderobe abstattete.

