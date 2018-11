Stellen Fraktionen das Signal auf Grün?

Heidelberg.Zieht der Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) GmbH von der Bergheimer Straße an den Ochsenkopf – oder wird er am alten Standort neu gebaut? Diese Frage soll heute möglicherweise in einer Vorentscheidung geklärt werden. Der Haupt- und Finanzausschuss diskutiert darüber ab 17.30 Uhr im Rathaus am Marktplatz.

„Arbeitssituation katastrophal“

Am jetzigen Standort im Stadtteil Bergheim läuft die Betriebsgenehmigung in fünf Jahren aus. „Die Arbeitssituation der Beschäftigten ist katastrophal. Seit fünf Jahren warten sie bereits darauf, dass in Heidelberg endlich etwas geschieht“, formuliert SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster in einer Pressemitteilung Unverständnis gegenüber etwaigen weiteren Verzögerungen.

„Wir brauchen jetzt dringend eine Lösung – auch als Signal an die Belegschaft“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag bei einem Pressegespräch im Rathaus. Den nun vorliegenden Plan für den Ochsenkopf hält er „für einen guten Vorschlag“. Unter der Regie von Baubürgermeister Jürgen Odszuck waren drei Varianten für ein neues, kombiniertes Bus- und Straßenbahndepot am Ochsenkopf erarbeitet worden. Eine Ochsenkopf-Variante sieht beispielsweise ein begehbares Dach vor (87 Millionen Euro Investition). Eine andere (68 Millionen Euro teure) Variante hielte Hallen-Abstellmöglichkeiten für die Schienenfahrzeuge vor. Die Dächer könnten begrünt und daher als Ausgleichsfläche genutzt werden, lautet die Kernidee. Bei der dritten Variante (62 Millionen Euro, dabei sind Kosten von Ausgleichsmaßnahmen noch nicht berücksichtigt) würden auch die Stadtbahnen „open air“ geparkt. Diese Version wird von der Stadtverwaltung nahegelegt.

Im Herzen Bergheims werde mit dem Umzug ein zentrales Gelände frei, auf dem unter anderem ein Stadtpark entstehen könne – neben weiterer Bebauung, argumentiert Würzner weiter. Der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats schob den Tagesordnungspunkt im Februar zurück in den Stadtentwicklungsausschuss. Dort blieben mehrere Anträge – auch zu dem ebenfalls diskutierten Standort auf dem Airfield – ohne Mehrheit. Bereits im Februar 2017 war ein Beschluss vertagt worden. Anwohner und Naturschützer sind gegen einen Umzug an den Ochsenkopf. Im Flächennutzungsplan ist das Areal zwar als Gewerbefläche ausgewiesen. Doch aus der Brache entwickelte sich ein Naherholungsgebiet mit wertvoller Ökologie, betonen die Anhänger.

Bis 1970 befand sich hier ein Güterbahnhof der OEG. Seither liegen weite Teile – unter anderem eine große Wiese – brach. „Die SPD-Fraktion spricht sich für den Neubau des Betriebshofs in Bergheim aus – aber am Altstandort und nicht auf der Ochsenkopfwiese“, versichert Schuster.

So könne das Airfield als Herzstück des Landwirtschaftsparks zu einer Natur- und urbanen Freizeitfläche entwickelt werden. Der Ochsenkopfwiese bliebe als hochwertige Wiese für Bergheim-West erhalten und der Stadtteil erhalte auf dem Dach des Betriebshofs eine neue Grünfläche.

Die Grünen favorisierten bislang den Standort Airfield und argumentieren mit einer denkbaren Straßenbahnlinie ins Patrick Henry Village.

Die CDU hat Anfang November einen Antrag formuliert, der den Wegzug bevorzugt. Die ehemalige Fläche in Bergheim soll laut Fraktionschef Jan Gradel unter dem Namen „Stadtpark Bergheim“ für eine Grünfläche mit fünfzigprozentiger Überbauung reserviert werden. Im Gegenzug könne die Geschosshöhe um ein Stockwerk erhöht werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018