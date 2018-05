Stift Neuburg in Heidelberg: Neustart mit acht Waldschafen

Die ersten Neuankömmlinge gewöhnen sich gerade an die Natur um Stift Neuburg. Im Hintergrund (v.l.) Mathias Braun, Claudia Rhein und Prior Ambrosius. © Zinke

Heidelberg.Im ehemaligen Paulusheim, dem früheren Kinderheim von Stift Neuburg, hängen noch von Kinderhand gebastelte Drachen an der Wand. Ansonsten sieht es in dem Gebäude aus wie in einem Messi-Haushalt. Die Decken hängen herab, in den Wänden wächst der Schimmel. Gerümpel liegt kreuz und quer herum. Durch die zentimeterdicken Spalte in den Mauern der denkmalgeschützten Scheune fällt Sonnenlicht. Und

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3570 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.05.2018