Stifter um Dietmar Hopp und Gerda Tschira schenken Neubau für 85 Millionen Euro

Heidelberg. „Ihr Kind hat Krebs“ - diese niederschmetternde Diagnose erhalten im Jahr bundesweit etwa 2000 Eltern. Und obwohl sich die Behandlungsmöglichkeiten in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert haben, fehlt es immer noch an Therapien, die speziell auf die jungen Patienten zugeschnitten sind. Im Hopp-Kindertumorzentrum (KiTZ) in Heidelberg arbeiten daran rund 250 Forscher,

...