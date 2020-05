Stiftung verzichtet auf Mieterhöhungen

Der Brief aus Heidelberg kommt sonst regelmäßig. Er bittet Mieter und Eigenheimbesitzer in der ganzen Region um Verständnis und nennt eine neue Zahl – doch dieser Brief bleibt diesmal aus: Die Evangelische Stiftung Pflege Schönau verzichtet wegen der Corona-Krise auf alle anstehenden Mieterhöhungen und Anpassungen des Erbbauzinses. Dabei hat sie selbst Einbußen.

Als Unternehmen der Badischen Landeskirche wolle man „soziale Verantwortung zeigen“, begründet Ingo Strugalla, geschäftsführender Vorstand der Stiftung, den Schritt. Die Corona-Krise habe „das gesellschaftliche Leben nachhaltig verändert“. Man wolle daher ein „Zeichen der Solidarität mit den Kunden“ setzen, da man Vertrauen und Sicherheit gerade in dieser Zeit als wichtige Werte betrachte, so Strugalla.

Zwar habe die Stiftung „bisher nur in Einzelfällen“, so ergänzt Sprecherin Christine Flicker auf Nachfrage, von privaten oder gewerblichen Mietern Bitten um Stundungen der Zahlungen erhalten. „Aber wir rechnen damit, dass noch mehr kommt“, fürchtet Flicker. Schließlich stünde vielen Menschen durch Kurzarbeit oder Verlust des Arbeitsplatzes deutlich weniger Geld zur Verfügung, und gerade den Mittelstand habe die Pandemie „mit voller Wucht getroffen“. Ihnen wolle man helfen, „die ohnehin angespannte Situation nicht weiter zuzuspitzen“.

„Sechsstelliger Bereich“

Das betrifft Mieter, aber auch Eigentümer von Häusern oder Wohnungen, die auf dem Gelände des im Zuge der Reformation aufgelösten Klosters Schönau stehen. Sich darauf Eigentum leisten können, jedoch ohne die Kosten für eigenen Grund – das ermöglicht das jeweils für 99 Jahre bestellte Erbbaurecht. Die Erbpacht, wie der Preis dafür heißt, wird sonst stets nach dem Verbraucherpreisindex angepasst – sprich erhöht. Doch darauf verzichtet die Stiftung nun. Derzeit betrifft das rund 1300 Erbbaurechtsverträge und 100 Mietverhältnisse der Stiftung, für die jetzt Erhöhungen angestanden hätten. „Wir holen das dann auch nicht gleich nächstes Jahr nach, sondern die ganzen Anpassungen verschieben sich dadurch nach hinten“, erläutert Flicker. „Wir verzichten dadurch wirklich auf bares Geld“, betont sie und beziffert das auf einen „niedrigen sechsstelligen Bereich“. Alleine bei den Mietwohnungen in Mannheim bedeute der Verzicht Mindereinnahmen von mehr als 60 000 Euro. Nicht betroffen von dem Verzicht sind landwirtschaftliche Flächen – Äcker werden stets für zwölf Jahre verpachtet.

Dabei rechne die Stiftung schon generell wegen der veränderten Wirtschaftslage durch das Coronavirus sowohl im laufenden und auch im nächsten Geschäftsjahr mit „deutlichen Ertragseinbußen“, sagt Strugalla. So hat die Stiftung einen Teil ihres Vermögens in zwölf Immobilienfonds angelegt, die derzeit meist schlechter bewertet werden als vor der Krise.

Ein weiteres Sorgenkind der Stiftung: der Wald. Sie ist die größte körperschaftliche Waldbesitzerin in Baden-Württemberg, aber 2019 warf der Forst nicht nur keinen Ertrag ab – er schrieb rote Zahlen. Zwei Jahre Trockenheit und Käferbefall durch den Klimawandel verursachten rund 1,5 Millionen Euro wirtschaftlichen Schaden. Der Holzabsatz ist während der Coronakrise, außer für Hygienepiere, nahezu zum Erliegen gekommen. Der Bereich Forst lebe derzeit von der Substanz.

