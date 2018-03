Stöbern für soziale Zwecke

Anzeige

In der Cafeteria des Bürgerhauses werden zudem heiße und kalte Getränke, selbst gebackene Kuchen, heiße Würstchen sowie von den Mitgliedern selbst gemachte Marmeladen angeboten. Der Verkauf findet am Donnerstag von 11 bis 18 Uhr und am Freitag von 10 bis 18 Uhr statt. Am Samstag sind die Pfennigbasar-Tore im Bürgerhaus „HeidelBERG“ (Adresse: Forum 1) von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Die Veranstaltung kann auf eine lange Tradition zurückblicken: Bereits seit 1960 gibt es den Pfennigbasar des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs, der nach eigenen Angaben im Jahre 1948 von amerikanischen und deutschen Frauen gegründet wurde. Diese machten es sich zur Aufgabe, „nach den schweren Kriegsjahren Verständigung, Frieden und Freundschaft unter den Nationen zu fördern“. Besonders wichtig war es ihnen, Menschen in Notlagen zu helfen – und das markierte zugleich auch den Beginn des Pfennigbasars, „mit dessen Erlös vielen Menschen geholfen werden konnte und der bis heute das Herzstück unseres Clublebens und im Heidelberger Stadtleben ein fester Bestandteil ist“, so der DAFC. Außerdem pflegten die Frauen demnach Kultur und Freundschaft in vielen kleineren Gruppen.

Das heutige Ziel des Clubs sei es, weiterhin offen zu sein „für Kontakte zwischen deutschen Frauen und Frauen aus allen Ecken der Welt“. Der DAFC ist überdies Mitglied im Verband der deutsch-amerikanischen Clubs und nimmt als solcher an einem Studenten-Austauschprogramm zwischen Heidelberg und ausgesuchten amerikanischen Universitäten sowie an einem vielfältigen Jugendprogramm teil.

Auch der von den ehrenamtlichen Mitgliedern erwirtschaftete Erlös des aktuellen DAFC-Pfennigbasars soll wieder sozialen Einrichtungen in Heidelberg und Umgebung zugute kommen.

Donnerstag, 22.02.2018