Straßenbahn entgleist

Heidelberg.Zu Behinderungen und Verspätungen ist es bis in den späten Samstagabend auf den Linien 5 und 24 in Heidelberg gekommen. Eine Straßenbahn sprang aus nicht bekannten Gründen kurz nach 18 Uhr im Bereich der Ausweich-Haltestelle Hauptbahnhof-West beim Umsetzen aus dem Gleis. Umgehend versuchten Arbeiter der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), die Bahn wieder ins Gleis zu bekommen, was sich allerdings als eine schwierige Aufgabe herausstellte. Der Platz und die Kreuzung vor dem Hauptbahnhof sind bis März 2019 eine Großbaustelle. miro/beju (Bild: Priebe)

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018