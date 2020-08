Straßenbahn erfasst Pkw

Heidelberg.Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Dienstagmorgen erlitten. Eine Straßenbahn erfasste ihren Pkw.

Nach Mitteilung der Polizei war die 50-Jährige gegen 9.30 Uhr auf der Kreuzung Sofienstraße/Neckarstaden unterwegs. Um einem Rückstau in der Kreuzung auszuweichen, umfuhr die Pkw-Lenkerin das stehende Auto eines 85-jährigen Mercedes-Benz Fahrers. Dabei steuerte die 50-Jährige in den Bereich der Gleise. Dabei übersah sie nach Angaben einer Polizeisprecherin die von hinten herannahende Straßenbahn. Bei dem Zusammenstoß mit der Tram prallte das Auto auch in den stehenden Wagen des Mercedes-Fahrers. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffern die Beamten auf rund 30 000 Euro. miro

