Straßenbahn schleift Mann mit

Heidelberg.Riesiges Glück im Unglück hatte ein 61-Jähriger bei einem Unfall im Heidelberger Stadtteil Rohrbach. Das teilte die Polizei am Wochenende mit. Eigenen Angaben zufolge war der Mann am Freitag gegen 10.50 Uhr an der Haltestelle Ortenauer Straße in eine Straßenbahn der Linie 23 in Richtung Innenstadt gestiegen. Als die Tür sich schloss, sei sein Arm eingeklemmt worden. Der Mann sagte, er sei noch ein paar Meter neben der Bahn mitgelaufen, schließlich aber zu Boden gestürzt. Dabei soll sich der Arm wieder aus der Tür gelöst haben.

Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und ging selbst zur Behandlung in ein Krankenhaus. Danach erstattete er Anzeige bei der Polizei. Ob sich der Vorfall wirklich so abgespielt hat, ist unklar. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 0621/174 41 40 zu melden. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019