Heidelberg.Weil der Südwestrundfunk am Donnerstag, 28. Januar, in Heidelberg dreht, gibt es in der Stadt kurze Sperrungen. Wie die Verwaltung mitteilt, sind die Poststraße (zwischen 9 und 19 Uhr) und die Kettengasse (zwischen 9 Uhr und 21 Uhr) kurzzeitig gesperrt. Die Sperrungen dauern jeweils rund drei bis fünf Minuten. Zudem würden in der Poststraße, in der Bremeneckgasse und im Oberen Faulen Pelz gedreht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.01.2021