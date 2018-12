Streifenwagen kollidiert mit vollbesetztem Familienvan

Heidelberg.Bei einem Unfall am Sonntagmorgen ist ein Streifenwagen der Polizei mit einem Familienvan in der Heidelberger Innenstadt kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, stieß der Wagen der Polizei gegen 11.20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Anlage in Höhe Theaterparkhaus mit dem vollbesetzten Auto zusammen. Der Fahrer des Familienautos hatte beim Einfahren in das Parkhaus das heranfahrende Fahrzeug der Polizei übersehen. Der Streifenwagen prallte deshalb in die Seite des Vans und rammte anschließend ein geparktes Auto.

Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, war der Van mit zwei Erwachsenen und drei Kindern besetzt. Alle Insassen sowie die beiden Beamten aus dem Polizeiwagen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.