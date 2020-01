Streit führt Polizei auf die Spur

Heidelberg.Weil sie im dringenden Verdacht stehen, mit Drogen gehandelt zu haben, hat das Heidelberger Amtsgericht Haftbefehle gegen einen 34-Jährigen und dessen 32 Jahre alte Lebensgefährtin erlassen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, wurde der Mann am Montag in ein Gefängnis gebracht, die Frau blieb gegen Auflagen auf freiem Fuß.

Zum Verhängnis wurde dem Paar am Sonntag eine Auseinandersetzung in einer Wohnung in Kirchheim, die von Nachbarn gemeldet wurde. Bei der Überprüfung vor Ort stellten die Beamten deutlichen Marihuanageruch fest, weshalb eine Wohnungsdurchsuchung veranlasst wurde. In dem Apartment und einer weiteren Wohnung in Neuenheim wurden dabei insgesamt 830 Gramm Amphetamin und mehr als 230 Gramm Marihuana sichergestellt.

Ermittlungen gehen weiter

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass das Paar einen florierenden Handel mit Betäubungsmitteln betrieben hat. Die Verdächtigen wurden am Montag einem Richter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kripo zu den näheren Umständen der Tat dauern an. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020