Streit um Millionenerbe geht weiter

Heidelberg.Die juristische Auseinandersetzung um das Millionenerbe eines Heidelberger Unternehmerpaares zieht sich hin: Weil der Gutachter erkrankt ist, ist nun nach Angaben eines Gerichtssprechers ein neuer Schrift-Sachverständiger beauftragt worden. Im August nun soll dessen Einschätzung darüber vorliegen, ob ein als krakelig beschriebenes handschriftliches Testament als authentisch betrachtet werden kann. Es schlägt das auf 15 Millionen Euro geschätzte Vermögen, das vor allem aus vermieteten Immobilien in bester Heidelberger Innenstadtlage besteht, einer ehemaligen Angestellten zu.

Anspruch auf das Vermögen erheben nicht nur entfernte Familienangehörige, sondern auch eine von dem Verstorbenen gegründete Stiftung. Die Häuser sind vermietet an 60 bis 70 Parteien und erwirtschaften laut dem Anwalt der Verwandten des verstorbenen Paares ein monatliches Mieteinkommen in sechsstelliger Höhe.

Eine Zivilkammer des Heidelberger Landgerichts beschäftigt sich seit rund einem Jahr mit dem Fall. Um ein Schriftgutachten in Auftrag geben zu können, müssen „hinreichende Zweifel“ an der Echtheit bestehen. „Zweifel sehe ich in jedem Fall“, hatte Richter Thomas Henn am Ende des neunstündigen ersten Verhandlungstages im Juli 2019 formuliert.

Die vor zwei Jahren verstorbene Seniorin soll im Dezember 2013 unterschrieben haben. „Wären die Testamente vor einem Notar formuliert worden, säßen wir nun nicht hier“, ging der Richter auf die Kernproblematik ein. Der Ehemann war ein halbes Jahr vor seiner Frau verstorben.

Spätestens 2009, hatten mehrere Zeugen berichtet, habe die betagte Dame starke Anzeichen einer Demenz gezeigt. Ihr Hausarzt berichtete, ihr ab diesem Jahr Medikamente verschrieben zu haben, die den Verlauf abmildern sollen.

Vom Freundeskreis isoliert?

Der Freundeskreis berichtete, dass der Kontakt zu dem Unternehmerpaar ungefähr in jener Zeit abriss, als das vermeintliche Testament verfasst worden sein soll. Grund soll die angebliche Alleinerbin gewesen sein. „Sie tauchte plötzlich auf, als der Senior im Krankenhaus war“, erzählte ein Zeuge. Zunächst habe sie die Verwaltung der vermieteten Immobilien übernommen, als die Ehefrau dies nicht mehr erledigen konnte. Dann habe sie sich im Haushalt der betuchten Rentner immer mehr breit gemacht – und die zunehmend Hilfsbedürftigeren von ihrem sozialen Umfeld isoliert. „Ich kam einfach nicht mehr an sie ran“, berichtete eine Freundin, die die Erblasserin seit der ersten Schulklasse kennt, unter Tränen. Übereinstimmend erzählten alle Zeugen, auch der Steuerberater, dass das Ehepaar stets betont habe, nach dem Tod ginge der Besitz in eine 2008 gegründete Stiftung über.

Die mutmaßliche Erbschleicherin hat das Paar als Mieterin kennengelernt. Als der Senior starke gesundheitliche Probleme bekam, habe die Familie sie um Unterstützung gebeten, berichtete die Frau. „Ich habe sie gewaschen, zur Toilette begleitet, die Wunden versorgt“, erzählte sie. Auf dem Sterbebett habe er ihr gesagt, dass sie alles bekommen solle – und wo sie die Testamente finde: in einer Plastikhülle verpackt in einer Kommode.

Im Oktober 2018 hatten die Angehörigen Anzeige wegen des Verdachts auf Erbschleicherei beziehungsweise Betrug in besonders schwerem Fall gestellt. Im Januar 2019 setzte das Gericht eine Nachlassverwalterin ein. Im Mai 2020 ging bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg auch eine Strafanzeige der Stiftung ein wegen des Verdachts auf Urkundenunterdrückung und Beihilfe zum Betrug in einem besonders schweren Fall.

