Streit vor allem um Hubböden

Heidelberg.Mit „offenem Brief“ und Unterschriftenliste kämpfen Kritiker und Befürworter derzeit in Heidelberg um die – eigentlich – bereits beschlossene Sanierung der Stadthalle. Mehr als 400 Unterstützer legen die Mahner einer sensiblen Sanierung vor. Und „Heidelberger Frühling“-Intendant Thorsten Schmidt, auch Mitglied im planenden Expertengremium, hat in weniger als zwei Wochen mittels Online-Petition bis Mittwoch 1071 Befürworter der umfassenden Innensanierung gesammelt. Am In Info-Bauwagen und bei Führungen durch die geschlossene Stadthalle zeigt sich ebenfalls großes Interesse am Thema.

Als „Freunde der einzigartigen und denkmalgeschützten Heidelberger Stadthalle“ appelliert ein Kreis um Günter Braus und Alt-Stadtrat Albertus Bujard, „vor allem die Ertüchtigung des Großen Saales sowie die Beseitigung des Rondells an der Ostseite der Stadthalle neu zu beraten“ im Haupt- und Finanzausschuss (Hafa). Begründung: Die Vorentwurfsplanung sei dem Hafa erstmals in seiner Sitzung vom 25. September als Tischvorlage vorgelegt worden. Es sei in der Kürze der Zeit unmöglich gewesen, „die eklatanten Eingriffe in die Bausubstanz und deren Konsequenzen für die Kostenentwicklung und für die Erhaltung des historischen Erbes zu erkennen, geschweige denn, eine wohlüberlegte Entscheidung zu treffen“.

Die Online-Petition von Schmidt startete am 8. November, dem Tag der Veröffentlichung des „offenen Briefs. „Nicht wirklich überrascht“ zeigt sich Schmidt von der großen Zahl der Unterstützer, sagt er dieser Zeitung. Er wisse schließlich „von vielen, die sich über eine Verbesserung der Situation freuen würden“. Mit der Internet-Unterschriftenaktion wolle er „eine zweite Meinung platzieren“ neben der Kritik, die in einem „offenen Brief“ vorgetragen wurde.

Der Kritikerkreis ist davon überzeugt, „dass durch den Verzicht auf Hubböden im Zuschauerbereich die damit verbundenen finanziellen und statischen Risiken vermieden und die geplanten Kosten im Rahmen der großzügigen Spende von Herrn Marguerre weitgehend eingehalten werden können“.

Die Hubböden vergrößerten das Klangvolumen und verbesserten die Sicht auf die Bühne, betont hingegen der Festspielintendant. „Wir neigen in Heidelberg dazu, bereits vom Gemeinderat getroffene Entscheidungen wieder auszuhebeln“, formuliert Schmidt mit Blick auf die am 25. September von den Parteienvertretern formulierte Zustimmung zur Sanierung. Die Stadthalle ist vor dieser Entscheidung in das Eigentum der Theater- und Orchesterstiftung übergegangen. „Der Haupt- und Finanzausschuss bleibt das Kontrollorgan der Stiftung“, hält Schmidt dem unterschwellig formulierte Vorwurf einer Mauschelei in Ausschüssen entgegen.

„Zerstörerische Wirkung“

In einer fast dreiseitigen „Klarstellung zum offenen Brief“ wendet sich Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing und damit „Hausherr“ der Stadthalle sowie des noch zu bauenden neuen Kongresszentrums in der Bahnstadt, zu den Kritikpunkten. „Fakt ist: Die beschlossene Planung – das sogenannte Waechter-Konzept – bietet eine große Bandbreite an Nutzungen für alle Veranstalter der Stadthalle“, heißt es in dem Brief, der auf der Internetseite der Stadtverwaltung zu lesen ist. Von einer ,zerstörerischen’ Wirkung“ könne „keine Rede sein“:

Das Denkmalschutzamt sei „weit über das vorgeschriebene Maß hinaus in die Planungen eingebunden“ gewesen, formuliert Schiemer weiter. Das Orchesterpodium werde nicht, wie behauptet, in die Mitte des Saals verschoben, sondern bleibe an der jetzigen Position.

„Die Stadthalle sollte zügig und unter der Aufsicht von Fachkräften saniert werden; unsachgemäße Einlassungen sind nicht hilfreich“, findet Annette Kämmerer, eine der 1071 Unterzeichnenden der Online-Petition.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019