Strobl: Asyl-Zentrum in Heidelberg steht Pate für Seehofers Ankerzentren

Berlin/Heidelberg.Für Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) steht das Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Heidelberg Pate für die geplanten Ankerzentren des Bundes. Das baden-württembergische Modellprojekt in Heidelberg und weiteren Aufnehmestellen sei praktisch das Vorbild für die Ankerzentren, sagte Strobl am Montag in Berlin vor Beginn einer CDU-Präsidiumssitzung. "Wir praktizieren das in Baden-Württemberg schon", sagte er. Es wäre schön, wenn andere Bundesländer folgen würden, ergänzte er mit Blick auf die Pläne von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Allerdings erntete Strobl für seinen Vergleich heftigen Widerspruch der SPD und der FDP. SPD-Landtagsfraktionsvize Sascha Binder sagte, Strobl wisse nicht, wovon er rede. "Das Modell in Heidelberg ist genau das Gegenteil von dem, was Bundesinnenminister Horst Seehofer will", sagte Binder. "Dieser möchte eine Kasernierung bis zum Abschluss des Asylverfahrens, während Heidelberg ein Drehkreuz und damit ein reines Registrierungs- und Verteilungszentrum ist." Dort bleibe kein Flüchtling über viele Monate oder gar Jahre.

Auch FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte: "Wir haben keine Ankerzentren und werden auch keine bekommen, da sich die Grünen entschieden dagegen wehren, wie sie im April verkündeten."