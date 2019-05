Studenten müssen zahlen

Heidelberg.Sie wollten einer anderen Verbindung einen Besuch abstatten: Da dieser aber offenbar aus dem Ruder lief, hat das Landgericht Heidelberg drei Mitglieder einer Studentenverbindung zu Schadensersatz-Zahlungen in Höhe von rund 2300 Euro verurteilt.

Geklagt hatte der Eigentümer des Hauses der besuchten Verbindung. Er forderte von den drei Studierenden, dass sie für Schäden an der äußeren und inneren Eingangstür, einem Regenfallohr sowie für die Reinigung eines Lichtschachtes aufkommen. Das Amtsgericht Heidelberg hatte dem Kläger bereits Recht gegeben – allerdings nicht in Bezug auf den Schaden an der äußeren Eingangstür. Auf dieses Urteil hin hatten beide Parteien Berufung beim Landgericht eingelegt.

Videoüberwachung ausgewertet

Dieses bestätigte das Urteil, nahm in den Schadenersatz aber auch die Reparaturkosten für die äußere Eingangstür in Höhe von 959,97 Euro auf. Das Gericht hatte Zeugen vernommen und Aufnahmen von der Videoüberwachung im Innenhof des Anwesens ausgewertet. Der „Couleurbesuch“, bei dem Verbindungsstudenten die Mitglieder einer anderen Verbindung besuchen, ereignete sich im Oktober 2015. Zuvor war in den Heidelberger Studentenverbindungen offenbar bekannt, dass die Tür zu öffnen sei, wenn man sich von außen dagegen wirft.

Mitte des Jahres hatte der Eigentümer des Hauses und Kläger in dem Verfahren die Tür allerdings reparieren und einen neuen Riegel einbauen lassen. Um trotzdem ins Haus zu gelangen, mussten die Studenten die Tür daher beschädigen. Ein Zeuge hatte ausgesagt, dass sie am Vorabend noch intakt gewesen sei. fab

