Stufenparty eskaliert

Anzeige

Plankstadt.Die Stufenparty eines Gymnasiums in den Räumen eines Kleintierzuchtvereins ist massiv eskaliert. Warum, ist laut Polizei bislang jedoch unklar. Sicher scheint, dass es gegen 2.30 Uhr am Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung kam, bei der auch die Türsteher der Fete eingriffen. Durch ihren Einsatz wurden mehrere Menschen verletzt. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, waren die Männer bereits verschwunden. Was genau zu der Auseinandersetzung geführt hatte und wer die Türsteher waren, wird derzeit von der Schwetzinger Polizei ermittelt. Vier der verletzten Personen mussten vor Ort durch einen Notarzt behandelt werden, eine wurde für weitere Untersuchungen in die Klinik gebracht. cvs