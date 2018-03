Sturzbetrunken auf der A 5 unterwegs

Anzeige

Heidelberg.Einen völlig betrunkenen Autofahrer hat die Polizei auf der A 5 aus dem Verkehr gezogen. Ein Zeuge hatte die Beamten am Sonntagabend verständigt, nachdem er beobachtet hatte, wie der BMW-Fahrer in Schlangenlinien bei Heidelberg über die Autobahn Richtung Karlsruhe fuhr. Dabei soll der 50-Jährige unter anderem mehrfach Nebelschlussleuchte, Blinker und Warnblinker betätigt haben und beinahe in eine Warnbake gefahren sein. Mit grundlosen Bremsmanövern gefährdete er andere Autofahrer. Die Polizei stoppte den Mann auf der Rastanlage Hardtwald, ein Alkoholtest ergab 2,5 Promille. Seine ausländische Fahrerlaubnis wurde gleich einbehalten – sie galt ohnehin nicht: Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann versäumt, sie umschreiben zu lassen, obwohl er seit 20 Jahren in Deutschland wohnt. agö