Suche nach Tätern läuft

Heidelberg.Zu zwei versuchten sexuellen Übergriffen ist es laut Polizei am Samstag im Neuenheimer Feld in Heidelberg gekommen. In beiden Fällen flüchteten die Täter. Gegen 7.30 Uhr ist eine 22-Jährige Opfer eines Übergriffs geworden. Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Er hat schwarze, mittellange, wellige Haare, braune Augen und eine sportliche Figur. Er sprach akzentfreies Deutsch und war mit einer kurzen, hellen Hose und einem grün gemusterten Mund-Nasen-Schutz bekleidet.

Gegen 7.45 Uhr kam es zu einem zweiten versuchten sexuellen Übergriff im Bereich des Wehrstegs. Dieses Mal war eine 57-Jährige betroffen. Auch hier soll der Täter etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und zwischen 30 und 35 Jahren alt sein. Er hat dunkle Augen, eine sportliche Figur und schwarzes, glattes, kurzes Haar sowie Drei-Tage-Bart. Er sprach Deutsch, trug eine lange, dunkle Hose, eine Jacke und Schuhe aus geflochtenem Leder. Ob die beiden Taten zusammenhängen, sei Teil der Ermittlungen aber nach derzeitigem Stand unwahrscheinlich. Hinweise unter Telefon 0621/174-4444.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.09.2020