Supremes treffen auf Kraftwerk

Eigentlich könnten Laing eine schwierige Beziehung zu unserer Region haben. Nur knapp verpassten die Berlinerinnen 2012 den Sieg beim Bundesvision Song Contest – er ging an den musikalischen Mannheimer Sohn Xavier Naidoo. Doch mit ihrer eingängigen Single „Morgens immer müde“ erklomm die Band danach nicht nur Charts und Spotify-Listen, sondern legte auch den Grundstein für eine solide Karriere. Frisch, frech, ein bisschen frivol: Laing stehen für ein erwachsen gewordenes Pop-Phänomen. Statt „Girlpower“ liefern sie kecke „Ladypower“.

Harmonischer Elektro-Pop

Nun, nach vierjähriger Pause, besuchten die vier Damen mit ihrem neuen Album „Fotogena“ bestens gelaunt die Halle 02 in Heidelberg. Herrlich eindeutig zweideutig eröffnet „Camera“ die Show. Trotz Abstinenz haben sie dank ihres harmonischen Elektro-Pops, verziert mit auf den Punkt gebrachten Wortspielen, immer noch eine breite Fanbasis. Die feiert textsicher die glitzernde Revue irgendwo zwischen Kraftwerk und den Supremes. Spätestens nach einer halben Stunde sind alle dem Charme der Frauen um Leadsängerin Nicola Rost verfallen, als sie das live noch mehr elektrisierende „Du bist Dir nicht mehr sicher“ spielen. Nur um mit „Zeig Deine Muskeln“ den nächsten Hit nachzuschießen.

Durch simple Accessoires wie Lametta-Vorhängen oder die für Laing typischen Schreibtischlampen wird die strenge Bühnenpräsenz aufgebrochen. Dasselbe erzielen auch die raumgreifenden Tanzeinlagen ihrer Choreographin Marisa Akeny. So verwandeln die Grazien die nüchterne Halle in einen flirrenden Tanzklub, bis am Ende als Zugabe „der Endgegner im Programm“ zu erlegen ist: Ihre wohlbekannte Interpretation von Trude Herrs „Morgens bin ich immer müde“.

Ein Feuerwerk, das, einmal gezündet, direkt zum kollektiven Funkensprühen animiert, präsentierte die Vorband King Mami. Das Projekt besteht aus Schauspieler Daniel Zillmann und der Musikerin Luci van Org – die manchen noch als Lucilectric in Erinnerung sein könnte, die vor 25 Jahren darüber sang, ein „Mädchen“ zu sein. afs

