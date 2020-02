Taeter-Theater feiert

Heidelberg.Volles Haus zur Jubiläumsveranstaltung: Das Taeter-Theater Heidelberg hat am Freitagabend – sowie am Samstag und Sonntagabend– in der ehemaligen Tabakfabrik Landfried den 33. Jahrestag seiner Eröffnung gefeiert. Rund 100 Gäste gratulierten, darunter der Vorstand des Trägervereins. Das Unternehmer-Ehepaar Bettina Schies und Klaus Korte überreichte zum Jubiläum einen Scheck über 3333,33 Euro. Unser Bild zeigt (v.l.): Klaus Korte und Bettina Schies sowie Anne Steiner-Graczol und Wolfgang Graczol, die Gründer des Taeter-Theaters. miro (Bild: Hentschel)

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.02.2020