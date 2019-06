Tag der offenen Tür mit Uraufführung

Heidelberg.Vor- und Grundschulkinder haben die Möglichkeit, eine Vielzahl unterschiedlicher Instrumente zu hören und auszuprobieren: Am Sonntag, 30. Juni, findet zwischen 14 und 17 Uhr der Tag der offenen Türen in der Musik- und Singschule Heidelberg (Kirchstraße 2) statt. Lehrkräfte und Sekretariat informieren ausführlich über den Einstieg in die Welt der Musik. Um 14 Uhr startet der Tag mit der Uraufführung des von Susanne Weller komponierten Stückes „Walking music“, gespielt vom Projektorchester, bestehend aus fortgeschrittenen Schülern aller Instrumentengruppen. Mitmachangebote und Kinderschminken gibt’s ebenfalls. miro

