Tagsüber in der Natur, abends zu Hause

Heidelberg.Mehr als 200 Kinder haben in den vergangenen drei Wochen einen Teil ihrer Sommerferien in der Marienhütte, der Freizeiteinrichtung des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche, verbracht. Kinder, die nicht mit ihren Familien in den Urlaub fahren, sollen so abwechslungsreiche Wochen erleben. Damit die Diakonie ein solches Angebot auch in den kommenden Jahren auf die Beine stellen kann, überreichte jetzt der Rotaryclub Alte Brücke eine Spende in Höhe von 5000 Euro.

Familien jeden Glaubens

„Wir unterstützen die Marienhütte schon seit Jahren“, erklärte der ehemalige Präsident des Clubs, Karl-Theodor Risch. So hätten Rotarier vor einigen Jahren das Gelände gerodet, um aus dem weitläufigen Innenhof, um den sich das alte, mit grünen Fensterläden versehene Holzhaus und ein neueres Gebäude aus Beton gruppieren, zu einer Spielwiese zu machen. Mit dem diesjährigen Vorsitzenden Volker Schneider überreichte er die Summe offiziell der Abteilungsleiterin des Diakonischen Werkes, Nadine Morschick.

Obwohl die Marienhütte einen kirchlichen Träger hat, richtet sie sich an Familien jeden Glaubens. „Das Zusammenleben steht im Vordergrund, egal ob jemand religiös erzogen wird oder nicht. Auch der soziale Hintergrund soll möglichst keine Rolle spielen. Es ist gut, dass hier so eine Durchmischung stattfindet“, betonte Philip Orschitt, der Stadtjugendreferent der Evangelischen Kirche. Für eine, zwei oder drei Wochen konnten Eltern ihre sechs bis elf Jahre alten Kinder in der Marienhütte anmelden.

Ganz nach dem Motto „Tagsüber Natur, abends zu Hause“ übernahm ein Bus den Transport in den Elisabethenweg oberhalb des Schlosses. Bei Regenwetter und für die gemeinsamen Mahlzeiten trafen sich alle im neueren Betongebäude, wo sich Gruppenräume und ein großer Speisesaal befinden.

Für die Betreuung waren weitgehend ehrenamtlich tätige Jugendliche verantwortlich. „Von ihnen lebt die Marienhütte“, betonte Philip Orschitt. Die Tage begannen mit einer Morgenrunde, in der Streitereien ausgeräumt und der vergangene Tag besprochen wurden. Nach einem gemeinsamen Frühstück teilten sich die Kinder in Gruppen auf, um zu basteln, Fußball oder Theater zu spielten. Die zweite Hälfte des Tages bestimmten das Mittagessen und eine Teepause sowie weitere Gelegenheiten zum freien Spielen oder für Gruppenaktivitäten.

Fairer Stockkampf

Dennoch war es den Organisatoren wichtig, dass nicht jede Woche das Gleiche auf dem Programm steht. So übte sich zum Abschluss eine Gruppe unter Leitung der Erlebnispädagogin Anja Juzeau in einer Form des Stockkampfes, bei der es aber auf das Einüben von Bewegungen und nicht darauf ankam, den Gegner zu besiegen. Dieses und weitere Angebote professioneller Pädagogen, die die Arbeit der Jugendlichen ergänzten, sollten ebenfalls mit der Spende des Rotaryclubs Alte Brücke finanziert werden.

