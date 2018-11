Talente möchten "die Welt verändern"

Mannheim/Heddesheim.Bertram Bähr

Ungefähr 800 Zitate hat Mufliha Fahim auf ihrem Handy gespeichert. „Zitate lesen ist mein Hobby – und in Zitaten finde ich mich selbst“, erzählt die 15-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie nennt ein Beispiel: „Wer will, findet Wege – wer nicht will, findet Gründe.“ Das passt in der Tat genau auf sie. Die Schülerin des Ladenburger Carl-Benz-Gymnasiums hat Wege gefunden, die sie optimistisch in die Zukunft blicken lassen.

Vor fünf Jahren kam sie mit ihren Eltern aus Pakistan nach Heddesheim – ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Und jetzt ist sie Stipendiatin des Programms Talent im Land (TiL). Es fördert Schüler, die es aufgrund ihrer Lebensumstände nicht so einfach haben, einen höheren Abschluss zu erlangen. Man müsse „fleißig, zielstrebig und sozial“ sein, erklärt Mufliha die Voraussetzungen für ein Stipendium.

Erfüllt haben sie in diesem Jahr 51 Schüler aus ganz Baden-Württemberg. Das Stipendium läuft bereits seit 1. September, aber heute Abend wird Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) im Weißen Saal des Neuen Schlosses Stuttgart die Förderbescheide gemeinsam mit Vertretern der beteiligten Stiftungen offiziell übergeben.

Mit dabei sind aus der Region neben Mufliha Fahim die Mannheimerin Hope Jamaica Börner (17) und Max Degraf (14) aus Sandhausen. Max ist zurzeit für ein paar Wochen bei einem Schüleraustausch in Australien, deshalb konnte er an einem Gespräch mit dieser Zeitung nicht persönlich teilnehmen. Dass er unter 300 Bewerbern ausgewählt wurde, liege wohl daran, dass er mehrere Dinge gut kann und „dass ich flexibel bin“, berichtet er per E-Mail.

Kein Wort Deutsch gesprochen

Er singt im Schüler- und Kammerchor, zeichnet Mangas, hat bei mehreren Kunstwettbewerben gewonnen und engagiert sich im Volleyballer als Spieler, Schiedsrichter und Helfer bei Veranstaltungen. Seine Freunden unterstützt er beim Lernen und gibt „gerne ,seelische’ Beratung. Deshalb könnte ich mir vorstellen, Psychologie zu studieren, da man so anderen hilft, besser mit ihrem Leben zurechtzukommen.“ Aber brennend interessiert sich der 14-Jährige auch für Architektur.

Das hat er ebenso mit Hope Jamaica Börner gemeinsam wie die Leidenschaft für Musik und Zeichnen. Die 17-Jährige ist vor zweieinhalb Jahren von den Philippinen nach Mannheim gekommen – mit ihrem deutschen Vater. „Aber gesprochen habe ich mit ihm vorher immer nur Englisch“, berichtet sie: „Erst hier habe ich Deutsch gelernt“, sagt Hope Jamaica, die zurzeit die zehnte Klasse der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule in Mannheim besucht.

„Ich wollte immer nach Deutschland“, erzählt sie. Aber das Erlernen der Sprache sei „sehr, sehr schwierig“ gewesen – „und ich habe immer noch Probleme mit der Grammatik“. Davon merkt man im Gespräch mit ihr aber absolut nichts. Genauso wie bei Mufliha, die völlig akzentfrei spricht: „Ich fand es leicht, Deutsch zu lernen.“ Die junge Pakistanerin beherrscht daneben Urdu, Panjabi, Hindi, Englisch und ein wenig Französisch. Was sie nicht versteht: „Ich kenne viele, die leben seit 30 Jahren hier und können noch nicht richtig Deutsch. Das ist doch unmöglich.“

In Heddesheim besuchte sie die vierte Klasse der Hans-Thoma-Grundschule und wollte sich eigentlich an einer Realschule anmelden. Ihre Lehrerin erkannte, „dass ich das Gymnasium packen kann“. So kam sie aufs Carl-Benz in Ladenburg und steuert aufs Abitur zu. Beiden Schulen ist sie „sehr dankbar, sie haben mich auf beste Weise unterstützt“.

Mufliha denkt daran, Politikerin zu werden: „Ich möchte die Welt verändern“ – und zwar in einem ganz konkreten Punkt: „Alle Kinder auf der Welt sollen in die Schule gehen können.“ Dass sie selbst diese Möglichkeit hat, sieht sie nicht als selbstverständlich an. Ihre Eltern bekamen in Pakistan fast keine Bildung – „aber sie haben mich immer unterstützt, so viel sie konnten“. Und dann ist da noch die beste Freundin in Pakistan: „Sie wünschte, sie wäre auch auf einer Schule.“ Die Freundin – sie motiviert Mufliha, ihr großes Ziel zu verfolgen. Wie gesagt: „Wer will, findet Wege!“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018