Heidelberg.Der Asylarbeitskreis organisiert am „Tag des Flüchtlings“, Freitag, 2. Oktober, 15 Uhr, in der Schwanenteich-Anlage neben der Stadtbücherei eine Tanzaktion. „Wir tanzen den Flashmob Jerusalema. Wer mitmachen möchte, sollte eine Maske tragen und sich von Kopf bis Fuß in derselben Farbe anziehen“, erklärt die Vorsitzende Annette Schiffmann.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020