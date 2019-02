Tanzender Protestzug setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Heidelberg.Hinter einem Dezibel-starken Lastwagen sind mehrere Hundert Menschen gestern Nachmittag vom Uniplatz aus durch die Heidelberger Hauptstraße gezogen, um symbolisch gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu demonstrieren. Unter dem Motto „One Billion Rising“ („Eine Milliarde erhebt sich“) tanzten die überwiegend weiblichen Teilnehmer nach einer einstudierten Choreographie durch die Unistadt. Vortänzer gaben den nicht ganz so Versierten die Schrittfolge vor. Aufgerufen hatte die Arbeitsgemeinschaft Heidelberger Frauenverbände in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit. An der weltweiten Kampagne mit den rosa Mützen beteiligten sich auch Gruppen in Speyer, Landau, Lorsch, (Kreis Bergstraße) sowie im Odenwald und im Kreis Südliche Weinstraße. / sin

