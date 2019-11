Tanztag an zwei Orten

Heidelberg.Wegen der Sanierung der Stadthalle steigt der Jugendtanztag in diesem Jahr an zwei verschiedenen Tagen und Orten. Wie die Stadt mitteilt, findet der Hip-Hop-Contest am Samstag, 23. November, ab 17 Uhr in der Halle 02 statt. Am Sonntag, 8. Dezember, erfolgen dann im Bürgerhaus Emmertsgrund um 14.30 Uhr die Vorstellungen der Kindergruppen und um 19 Uhr die der Jugendgruppen. Veranstalter des Tanztags sind der Stadtjugendring und die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Heidelberg.

Beim Hip-Hop-Contest werden laut Stadt fast 20 Gruppen aus Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis, aber auch aus Eberstadt und Ludwigshafen auf der Bühne stehen – vor einer international besetzten Jury. Zu den Kinder- und Jugendvorstellungen am 8. Dezember werden mehr als 350 Teilnehmer erwartet. Tickets kosten fünf Euro für Kinder, acht Euro für Erwachsene. jei

