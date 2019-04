Taxi erfasst Fußgänger

Heidelberg.Zu einem schweren Unfall ist es am frühen Sonntagmorgen auf der B 37 in Heidelberg gekommen. Die Polizei teilte mit, dass ein Taxifahrer samt Fahrgästen gegen 4.50 Uhr von der Autobahn 656 kommend in Richtung Innenstadt auf der rechten Spur unterwegs war. Plötzlich trat ein 30-Jähriger von links kommend auf die Straße. Das Taxi erfasste den Fußgänger, der zu Boden geschleudert wurde. Er erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Verkehrspolizei ermittelt

Der Taxifahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, die Fahrgäste kamen unverletzt davon. Die Polizei musste die B 37 in Richtung Innenstadt kurzfristig komplett sperren.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls aufgenommen. Wieso der 30-Jährige die Fahrbahn direkt vor dem Taxi überquerte, sei derzeit noch unbekannt. fab

