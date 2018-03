Techniklabor jetzt im Zoo

Anzeige

Heidelberg.In den Osterferien geht es im neu eröffneten Techniklabor des Explo Heidelberg so richtig los: Schüler dürfen unter dem Motto „Tüfteln, Erfinden, Verstehen“ testen, wie man einem Modell-Elefanten mittels Computerprogramm das Laufen beibringt. Da der Platz für die Techniker am alten Standort im Technologiepark knapp geworden ist, hat die Einrichtung nun in der ehemaligen Reithalle auf dem Gelände des Tiergartens ein neues Zuhause gefunden. Im November hat das Explo bereits seine erste Ausstellung an diesem Standort eröffnet.

Die Dietmar-Hopp-Stiftung hat das Projekt mit 100 000 Euro gefördert. „Endlich mehr Platz für noch mehr Kinder, kreative Ideen, Workshops und Angebote“, sagte Stiftungsleiterin Meike Leupold bei der Eröffnung. Der Gemeinderat hatte 2014 den Explo-Umzug in den Zoo beschlossen, er musste wegen des knappen Budgets aber verschoben werden. sin

Info: Freie Plätze unter: www.explo-heidelberg.de