Teilnehmer für Studie gesucht

Heidelberg.Das Netzwerk AlternsfoRschung (NAR) der Uni Heidelberg sucht Teilnehmer für eine Studie, die sich mit folgender Fragestellung befasst: Kann Sprachelernen die geistige Fitness im Alter fördern? Gesucht werden Personen im Alter von 65 bis 80 Jahren, die als Muttersprache Deutsch sprechen und keine Fremdsprache fließend beherrschen. Die Teilnehmer können in Heidelberg kostenfrei drei Wochen lang einen Intensivkurs in Spanisch für Anfänger besuchen. Der Unterricht findet montags bis freitags immer anderthalb Stunden am Vormittag statt.

Die Teilnahme an der sogenannten SpeAK-Studie, für die Doktorandin Judith Großmann verantwortlich ist, umfasst neben dem Sprachkurs noch ein Telefoninterview und vier Vor-Ort-Termine, bei denen die geistige Fitness untersucht werden soll. Wer Interesse hat, erhält telefonisch unter 06221/54 81 28 oder per E-Mail an speak@nar.uni-heidelberg.de weitere Infos. jei

