Teilsperrung am Römerkreis

Heidelberg.Ab Montag lässt die Stadt Heidelberg die neu verlegte Wasserleitung in der Kurfürsten-Anlage West ans Netz anschließen. Dies geschehe am Einmündungsbereich der Ringstraße in den Römerkreis, teilt das Rathaus mit. Aus diesem Grund muss bis zum Freitag, 12. Juli, in der Einmündung Ringstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts ein Fahrstreifen gesperrt werden. Die Einspurigkeit beginne schon einige Meter vorher im Römerkreis. Autofahrer sollen die Baustelle weiträumig umfahren. An der Kreuzung Kurfürsten-Anlage/Mittermaierstraße vor dem Hauptbahnhof will die Stadt dagegen die Teilsperrung in Nord-Süd-Richtung ab Montag wieder aufheben. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.07.2019