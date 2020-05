Tempel mit Aussicht

Neustadt.Hoch oben in den Weinbergen über Neustadt an der Weinstraße thront der Deidesheimer Tempel. Der kleine Rundbau mit Säulen, der einem antiken Tempel nachempfunden wurde, ist ein Bauwerk aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Von der Neustadter Innenstadt aus kann er gemütlich zu Fuß erreicht werden. Der letzte Teil des Weges führt an Weinreben und Trockenmauern mit Eidechsen vorbei.

Eine Sitzbank erwartet den Spaziergänger am Tempel nicht. Die wahre Belohnung ist der Ausblick, der über die Rheinebene bis zum Odenwald reicht. Fast in der Nachbarschaft lässt sich die Ruine Wolfsburg ausmachen. Wer den Blick etwas länger genießen möchte, kann problemlos im Gras rund um das kleine Bauwerk seine Picknickdecke ausbreiten. Benannt ist der Tempel übrigens nach dem Neustädter Bürgermeister, Kaufmann und Weingutbesitzer Friedrich Deidesheimer, der ihn ab 1853 erbauen ließ. (Bild: Till Börner)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020