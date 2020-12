Tests bei Plasmazentrum

Heidelberg.Wer sich für Weihnachten mit einem Corona-Schnelltest rüsten möchte, kann dies beim Plasmazentrum Heidelberg auch über die Feiertage tun. Der Test kostet 55 Euro und wird am 24., 25. und 26. Dezember jeweils von 10 bis 13 Uhr angeboten – ausschließlich nach Terminvereinbarung und an zwei Orten: im Plasmazentrum Heidelberg in der Hans-Böckler-Straße 2a in Heidelberg-Weststadt sowie auf dem Firmengelände der BIOMEX, Hans-Bunte-Straße 6 in Heidelberg-Pfaffengrund.

Weitere Informationen unter heidelberg.covid-teststationen.de.

