Teure Handtasche aus Auto gestohlen

Heidelberg.Nach dem Einkauf bestohlen: Nach Mitteilung der Polizei haben Unbekannte am Freitag gegen 15.20 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Felix-Wankel-Straße im Heidelberger Süden eine Handtasche aus einem Auto geklaut. Die 71-jährige Besitzerin verstaute ihre Einkäufe in den Kofferraum, als der Dieb sich die auf dem Beifahrersitz stehende Handtasche der Frau schnappte, eine neuwertige schwarze Lederhandtasche der Marke „Prada“. Darin befand sich der Geldbeutel der Frau mit allen wichtigen Dokumenten und Bargeld sowie ihr Handy. Schaden: mehrere tausend Euro. Hinweise unter Telefon 06221/341 80. miro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.02.2021