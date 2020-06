Teure Medikamente mit falschem Rezept abgeholt

Die Täter gaben die gefälschten Rezepte beim Nachtdienst ab. © dpa

Betrug, Urkundenfälschung und Verstöße gegen das Anti-Doping-Gesetz: Vier Männer und eine Frau müssen sich seit Donnerstag vor dem Heidelberger Landgericht als Bane verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den 28 und 41 Jahre alten Angeklagten vor, zwischen April 2017 und Februar 2018 mit gefälschten Rezepten teure Arzneimittel ergaunert und in der Bobybuilder-Szene der Region verkauft zu haben. Der Schaden wird auf 200 000 Euro geschätzt. Einzelne Medikamente sollen bis zu 4000 Euro gekostet haben. Wer die Abnehmer sind, ist nicht bekannt.

Die Gruppe soll in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern agiert haben. Spezialisiert hatten sich die Angeklagten offenbar auf Norditropin, ein Präparat mit dem Wachstumshormon Somatropin. Aber auch andere verschreibungspflichtige Arzneimittel. Zwei der Angeklagten gelten als Köpfe der Bande. Einer von ihnen besorgte nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Blankorezepte. Die sind mit einer Nummer versehen, die eine Zuordnung zur jeweiligen Arztpraxis möglich macht.

Ein weiterer Täter pflegte ein Computerprogramm, das aus den leeren Formularen komplette Rezepte erstellte. Sie hätten genauso ausgesehen wie Originalrezepte. Die beiden Hauptangeklagten arbeiteten offenbar auch eine „Apotheken-Logistik“ aus und organisierten einen Vertrieb. Zunächst sollen sie sich dabei auf die Bodybuilderszene konzentriert haben, wo das Wachstumshormon, mit dem sonst entwicklungverzögerte Kinder behandelt werden, besonders gefragt gewesen sei. Als die Nachfrage sich auch auf weitere, teure Medikamente richtete, erweiterten die beiden Männer offenbar ihr „Sortiment“. So besorgten sie auch Sutent und Votrient, beides Mittel in der Behandlung von Krebspatienten. Mit einem Preis von weit über 1000 Euro versprachen sie, besonders lukrativ zu sein. Um nicht so leicht aufzufliegen, wählten die Angeklagten Bereitschaftsdienste von Apotheken in den Nacht- und Abendstunden. So, formuliert die Anklage, wollten die beiden mutmaßlichen Betrüger offenbar verhindern, dass verantwortungsvolle Apotheker mit Anrufen bei den Arztpraxen die Rezepte überprüften.

Mit der Lebensgefährtin eines Angeklagten und zwei Bekannten sei der Kreis der Rezepteinlöser dann schließlich erweitert worden. Die Anklage führt 39 Einzeltaten auf. Am 12. April 2017 etwa bestellte die Bande in Ludwigshafen Norditropin im Wert von 4700 Euro für den Abend vor. Das Rezept sollte angeblich in einer Mannheimer Praxis ausgestellt worden sein.

