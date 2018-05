Teure Uhren gestohlen

Anzeige

Heidelberg.Zwei Unbekannte haben in einem Juweliergeschäft in der Hauptstraße zwei Uhren entwendet. Wie die Polizei gestern mitteilte, gaben sich die Täter am Samstag als Kunden aus und täuschten ein Kaufinteresse an einer Uhr vor. Als der 50 Jahre alte Angestellte diese wieder zurück in die Vitrine legte, nutzte einer der Täter den Moment und griff sich zwei Uhren aus der oberen Auslage. Er reichte sie seinem Komplizen, der sie wiederum in eine Tragetasche wandern ließ. Dem Angestellten fiel der Diebstahl zu spät auf.

Bei einer der Uhren handelt es sich um das Modell Lagomat Day-Date mit silbernem Gehäuse und schwarzem Lederarmband. Das zweite Modell ist nicht bekannt. Beide Täter sollen rund 1,70 bis 1,80 Meter groß und bärtig sein. Hinweise unter Telefon 06221/99-17 00. jei