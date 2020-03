Teures Selfie und „privater“ Autoverkauf

Heidelberg.Von Kunst über Arzthaftung bis Nachbarschaftsstreit: Das Heidelberger Landgericht hat sich im abgelaufenen Jahr mit einer großen Bandbreite an Themen beschäftigt.

Es war das vielleicht teuerste Selfie in der Stadt: Im Mai 2017 fertigte eine Touristin nachts um 3 Uhr im Stadtgarten mit Freundinnen ein Erinnerungsfoto – und zerstörte dabei ein bis zu drei Meter hohes Keramikskulpturenpaar, das bei einer Ausstellung für 14 800 Euro angeboten wurde. Die Galeristin klagte vergebens auf Schadenersatz: Das Landgericht wies ihre Klage ab (Aktenzeichen 4 O 186/18).

Die Kunstwerke waren in einem Kiesgarten vor der Galerie etwas erhöht über einem öffentlichen Fußweg aufgestellt und von einer britischen Künstlerin gefertigt. Eine etwa kniehohe Mauer grenzt den Skulpturengarten vom Weg ab. In die Mauer ist eine Treppe eingelassen. Es gibt kein Hinweisschild, dass der Kiesgarten nicht betreten werden dürfte. Die Künstlerin hatte bestimmt, dass die Skulpturen mit drei acht Millimeter dicken und vier Millimeter langen Dübeln an Betonplatten befestigt sein müssen – was auch geschah. Die Touristin wollte an einer der beiden Figuren das Foto machen und lehnte sich leicht mit der Hand auf Schulterhöhe an das Kunstwerk. Die Figur fiel um und zerbrach. Der Schaden war nicht zu reparieren.

Das Gericht entschied, dass die Galeristin ihren Verkehrssicherungspflichten nicht nachgekommen sei. Sie habe damit rechnen müssen, dass die Figur ohne Weiteres umfallen könne. In einem öffentlich zugänglichen Raum müsse immer damit gerechnet werden, dass Passanten sich nähern und die Kunstwerke anfassen. Hätte es keine bessere Möglichkeit als die Dübel gegeben, um die Kunst zu sichern, hätte die Galeristin auf jeden Fall ein Schild aufstellen und Berühren verbieten müssen.

Wenn zwei deutsche Urlauber in Österreich beim Snowboardfahren zusammenstoßen, wird deutsches Recht angewendet: In einem konkreten Fall hatte eine Urlauberin Schadens- und Schmerzensgeldansprüche geltend gemacht. Auf einer gut ausgebauten und nur wenig befahrenen Piste in Sölden waren zwei Wintersportler zusammengestoßen. Die Klägerin verletzte sich an Schulter und Schienbein. Die Verletzung hatte langwierige Folgen. Der Heidelberger Richter entschied nach einer ausführlichen Zeugenbefragung, dass der Frau Schmerzensgeld zustehe (5 O 97/18).

Deutsche Skiregeln gelten

Die vom deutschen Skiverband aufgestellten Regeln für das Verhalten auf Abfahrtsstrecken (FIS-Regeln) stellten in Österreich Gewohnheitsrecht dar. Unter anderem geben diese Verbandsregeln vor, dass jeder Skifahrer auf Sicht fahren muss und, wenn er von hinten kommt, seine Fahrspur so wählen muss, dass er vor ihm Fahrende nicht gefährdet.

Wer innerhalb von vier Monaten fünf Pkw verkauft, handelt als Unternehmer und nicht als Privatverkäufer – diese Entscheidung hat eine Kammer für Handelssachen getroffen (Aktenzeichen 12 O 23/19 KfH). Geklagt hatte ein Verein, der 7100 Mitglieder hat und mehrere Kfz-Innungen vertritt. Der Beklagte verkaufte in der Region gewerblich Autos. Dafür nutzte er sowohl eine Festnetz- als auch eine Mobilfunknummer. Von Ende Januar bis Mitte Mai bot der Verkäufer fünf Pkw auf dem Internetportal mobile.de an. Ein Wagen gehörte seinem Sohn, eines seiner Lebensgefährtin, eines seiner Tochter und zwei seinem Rechtsanwalt. Letzterer hatte die Autos offenbar als „Naturalie“ für seine Anwaltsdienste erhalten. Das Gericht untersagte ihm, weiter in den Anzeigen den Eindruck zu erwecken, er biete die Fahrzeuge als Privatverkäufer an. Er müsse in dem Portal einen für Händler reservierten Bereich nutzen, hieß es weiter. Der Verkäufer legte Widerspruch ein. Die Kammer für Handelssachen bestätigte eine einstweilige Verfügung in dieser Sache.

Augen auf beim Pferdekauf

Ein Pferdekauf ist kein „Geschäft zur Deckung des Lebensbedarfs“ einer Familie: Aus diesem Grund bekam eine Pferdekäuferin das Geld wieder, das sie für das Reitpferd ihrer Tochter bezahlt hatte. Ihr Mann hatte das Tier abgeholt und einen Vertrag mit Gewährleistungsausschluss unterschrieben.

Das hätte er nicht tun dürfen, der Vertrag war daher nicht bindend. Eheleute dürfen im Namen des anderen nur solche Geschäfte tätigen, die den Lebensbedarf decken. Das Pferd war schon beim Kauf krank und benötigte teure Tierarztbehandlungen.

