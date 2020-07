Theater-Aktion in der Stadt

Kurz vor der Sommerpause lädt das Theater Heidelberg zu einer Freiluft-Inszenierung, die durch die Heidelberger Altstadt führt. „Durchblicke“ ist der „theatrale Spaziergang“ betitelt, der am Dienstag, 28., sowie Mittwoch, 29. Juli, jeweils um 16.30 Uhr beginnt. Wie das Theater am Dienstag mitgeteilt hat, wandert das Publikum dabei mit Smartphone und Kopfhörern durch die Altstadt rund ums Theater. In den Schaufenstern von zehn Geschäften sind demnach szenische Aktionen mit Ensemblemitgliedern sowie Künstlern der freien Szene zu sehen. Mit den Smartphones kann via QR-Code simultan eine vorproduzierte Audiospur zu den Aufführungen abgespielt werden. gespi

