Thymian sprießt neben Gojibeere

Heidelberg.Madonnenlilie, Allermannsharnisch und Knöllchen-Steinbrech fühlen sich hier schon wohl: Am Donnerstagnachmittag ist der rund 100 Quadratmeter große Kräutergarten des Deutschen Apothekenmuseums im Heidelberger Schloss offiziell eröffnet worden. Die Kosten von 50 000 Euro hat der Förderverein übernommen. Die 150 Pflanzenarten sind danach ausgewählt, was in der Renaissance als Heilpflanze

...