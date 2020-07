Tibet-Flagge nicht mehr am Rathaus

Im Herbst 2018 grüßt die Fahne den Dalai Lama von einem Privatfenster. © bjz

Heidelberg.Jahrelang wehte die Tibet-Flagge jeweils am 10. März vor dem Heidelberger Rathaus – und in rund 400 anderen Verwaltungszentralen im Land gleichzeitig ebenfalls. Im vergangenen und in diesem Jahr suchten die Freunde der von China regierten Region dieses Symbol der Solidarität auf dem Marktplatz in der Altstadt vergeblich. Auf Antrag der Fraktion der Linken soll das in der Sitzung des Haupt- und

...