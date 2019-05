Tierrettung und THW machen Schwanennest „hochwasserfest“

Heidelberg.In einem mehrstündigen Rettungseinsatz haben das Technische Hilfswerk (THW) Heidelberg und die Berufstierrettung Rhein-Neckar am späten Montagabend versucht, eine brütende Schwanenfamilie vor Hochwasser zu schützen. Das teilte die Tierrettung auf ihrer Facebookseite sowie ein Mitarbeiter mit, der bei dem Einsatz vor Ort war. Offenbar zeigte die Rettungsaktion aber keinen Erfolg.

Das Weibchen habe direkt am Ufer des Neckar unweit der "Alten Brücke" in ihrem Nest auf ihren acht Eiern gesessen. Aufgrund des steigenden Wasserpegels habe die Gefahr bestanden, dass das Nest weggeschwemmt werden könnte - denn bis Dienstagvormittag sollte der Pegel des Flusses um 50 bis 150 Zentimeter steigen.

Die Retter fingen die Schwanenmama ein, sammelten die Eier ein und beförderten das Nest auf einen Ponton aus Plastik-Containern. Dabei war nach Angaben des Mitarbeiters höchste Vorsicht geboten, denn nur die Schwanenmama dürfe die Eier drehen. Die Einsatzkräfte markierten die Eier deshalb mit einem Edding und machten ein Handyfoto, damit die Eier nach der Umsiedelung wieder in der gleichen Position im Nest zu liegen kommen wie vorher. Als die Schwanenmama wieder freigelassen wurde, ergriff sie zuerst die Flucht - das sei aber ein natürliches Verhalten, so die Tierretter. Der Schwanenpapa habe die Aktion skeptisch aus der Ferne beobachtet, während er auf dem Neckar schwamm.

Überflutet werden konnte es dank des Plastik-Pontons nun nicht mehr. Die Tierrettung zeigte sich in der Nacht jedoch wenig zuversichtlich, ob die Schwanenmutter das Nest annimmt, das fünf Meter versetzt wurden musste. Sie habe sich auf den Platz des alten Nestes gelegt, hieß es auf der Facebookseite der Tierrettung: Mehr als fünf Stunden habe die Tierrettung mit dem THW im strömenden Regen für eine Erhaltung des Nestes gekämpft. "Leider ohne Erfolg", so die Tierrettung.

Auf Anfrage teilte die Stadt Heidelberg am Dienstagnachmittag mit, dass die Schwanenmutter und das Nest an einer sicheren Stelle am Neckar untergebracht wurden. Noch bestehe die Hoffnung, dass die Mutter das Nest doch akzeptieren wird.

(dls)