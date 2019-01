Tierschützer fordern harte Strafe

Mäuse in einem Behälter in einem Labor des Krebsforschungszentrums. © dpa

Heidelberg.Tierschützer sprechen von skandalöser Tierquälerei, Behörden ermitteln, Forscher gehen in die Offensive – ein umstrittener Tierversuch am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg hat eine erneute Diskussion um den Sinn solcher Experimente ausgelöst. Stein des Anstoßes war ein Versuch mit Mäusen zur Wirksamkeit einer bestimmten Virentherapie für das besonders bösartige Ewing-Sarkom (wir berichteten), an dem vor allem Kinder leiden. Die dazu im Sommer vergangenen Jahres veröffentlichte Studie bekamen Tierschützer über ihre Auswertung von Publikationen in die Hände. Sie zeigten die verantwortliche Ärztin bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz an. Nach Ansicht des Vereins Ärzte gegen Tierversuche wurde das Experiment, bei dem Mäuse an Tumoren qualvoll eingegangen seien, ohne Antrag auf Genehmigung durchgeführt. Das Heidelberger Projekt sei illegal und nur die Spitze des Eisbergs. Vereinsvize Corina Gericke: „Da hat das Kontrollsystem komplett versagt.“

Mäuse zu spät eingeschläfert

Das DKFZ räumt ein, dass die Forscher den vorgeschriebenen Versuchszeitrahmen von fünf Jahren um sechs Wochen überzogen, eine andere Tumorzelllinie als ursprünglich geplant benutzt und einige Mäuse zu spät eingeschläfert haben. An Tumoren sei aber kein einziges Tier gestorben. Und das Team habe selbstverständlich einen Antrag gestellt, in dessen Rahmen es sich die ganze Zeit zu bewegen wähnte. Die Genehmigungsbehörde, das Regierungspräsidium Karlsruhe, prüft allerdings, ob die Genehmigung verwirkt ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt, ob es sich bei den Versäumnissen um eine Straftat oder um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Der Strafrahmen für einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz liegt bei bis zu drei Jahren Haft. Tierschützerin Gericke fordert für die ehemalige DKFZ-Mitarbeiterin die ganze Härte des Gesetzes.

Multiorganchips als Alternative

Der Fall frustriert und ängstigt die Forscher. Für Andreas Trumpp, der das Heidelberger Institut für Stammzelltechnologie und Experimentelle Medizin am DKFZ leitet, geht die öffentliche Debatte in die verkehrte Richtung. Tierversuche seien unverzichtbar und wer anderes behaupte, verhöhne Millionen von Patienten, denen an Tieren erprobte Medikamente geholfen hätten. „Solche Äußerungen sind menschenverachtend und widersprechen dem hippokratischen Eid.“ Zu Versuchen mit Mäusen und Ratten, mit denen das DKFZ ausschließlich arbeitet, gebe es keine Alternative.

Tierärztin Gericke ist ganz anderer Meinung: Sie hält Multiorganchips für die Forschungsgrundlage der Zukunft. Das sind aus menschlichen Stammzellen gezüchtete Miniorgane, die mit einer Art Blutkreislauf verbunden werden. An ihnen ließen sich Medikamente besser testen als im Tierversuch, erläutert sie. „Doch noch immer fließen mehr als 99 Prozent der staatlichen Förderung in die Tierversuch-Forschung und nur weniger als ein Prozent in tierversuchsfreie Methoden.“

