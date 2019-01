Tisch-Theater mit Playmobil-Figuren

Heidelberg.Faust, 58, Akademiker und Single mit Niveau, ist schrecklich langweilig. „Ich brauche dringend Entertainment. Ich glaube, ich beschwöre einen Erdgeist.“ Und so nimmt der Tragödie erster Teil ihren Lauf. Ihren ganz besonderen Lauf. Denn die rund 120 mehrheitlich Teenager im Saal wohnen einer eigenwilligen Inszenierung des wichtigsten Theaterstücks aus deutscher Feder überhaupt bei.

Michael Sommer spricht alle Rollen selbst – und spielt sie mit Playmobilfiguren. Sein Tisch-Theater überträgt er per Videokamera auf eine Leinwand. Nur rund zehn Minuten dauert der Faust bei ihm. Und das Publikum kichert, gackert, lacht.

Damit nicht genug: Die Sternchen-Themen des Deutsch-Abiturs 2019 wie Hermann Hesses „Steppenwolf“ und „Der goldene Topf“ von Romantiker E.T.A. Hoffmann nimmt er extra ins Programm auf und versieht die Figuren mit eigenwilligen und stimmigen Einschätzungen. Zu Hesses Protagonisten Harry Haller meint er etwa: „Da bleibt nur eins. Selbstmord? Nee, Humor. Hat er aber nicht.“ Sommer selbst schon.

Liebe zur Literatur

Der gelernte Dramaturg, der in Freiburg und Oxford studierte, danach lange am Theater in Ulm arbeitete, liebt Literatur. Das lässt er mit jeder Geste und in jedem Satz erkennen. Sommer beendet jede Inszenierung mit einem Fazit und dem Satz: „Vielleicht verbringen Sie ein bisschen mehr Zeit mit der Figur?“ Denn sein Ritt im gestreckten Galopp durch den klassischen Kanon folgt einer klaren Idee, die schon im Programmtitel zum Ausdruck kommt: Speed-Dating mit deutschen Klassikern. Ähnlich dem Beziehungsanbahnungskonzept für Singles dürfen hier die Zuschauer auf Karten die Vorgestellten beurteilen, er will als „Love Angel“ eine Verbindung zwischen beiden Seiten herstellen.

Sein Konzept geht voll auf. Behende bewegt er in rasantem Wechsel die Figuren und die Hintergrundbilder, während er in hohem Tempo spricht. Sommer sprüht vor Sprachwitz und auf seiner Mission lässt er sich nicht aufhalten. Zu der gehören auch noch „Sieben in sieben Minuten“ – aberwitzig, Lessings „Emilia Galotti“ oder Fontanes „Effi Briest“ in je eine Minute zu packen. Er packt’s.

Während der Umbaupausen stellt das Publikum Fragen. 978 Figuren besitze er, antwortet Sommer. Und: Nein, die Firma Playmobil sponsere ihn nicht („wir haben da ein Gentlemen’s Agreement“) und von den vorgestellten Stücken sei Lessings „Nathan der Weise“ sein Favorit, erfährt das Publikum.

Großes Finale

Das Grande Finale ist – wie kann es denn anders sein? – Goethes Faust, der Tragödie zweiter Teil. Heikle Sache. Schwer zu lesen ist das Stück, und noch viel schwerer zu inszenieren. Allein die Unsumme an mythischen Figuren, Orten und die wahnwitzigen Handlungssträngen lassen einen durchschnittlichen Leser verzweifeln. Nicht so Michael Sommer. Der stürzt sich mit Verve hinein in die Herausforderung und resümiert keine Viertelstunde später den Schlussvers des Chorus Mysticus: „Das Unbeschreibliche, hier ist’s getan; das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.“

