Tochter beim Umzug geholfen: Wegen Corona-Verordnung soll Mutter 250 Euro zahlen

Die Corona-Pandemie hat im März und April das gesellschaftliche Leben ruhiggestellt. Strikte Abstands- und Kontaktverbote traten in Kraft – in den einzelnen Bundesländern und manchmal auch in Städten und Kreisen unterschiedlich. Wer dagegen verstieß, musste mit Anzeigen rechnen. Nun kommen die ersten streitigen Bußgeldverfahren in den Gerichtssälen an. Vor dem Heidelberger Amtsgericht ist am

...