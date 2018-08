Tour-Etappe in Heidelberg

Heidelberg.Deutsche wie auch internationale Top-Radfahrer sind am Sonntag, 26. August, in Heidelberg zu beobachten, wenn die vierte und letzte Etappe der Deutschland Tour die Sportler durch das Stadtgebiet führt. Auf dem Weg von Lorsch nach Stuttgart werden die Fahrer voraussichtlich gegen 12.50 Uhr an der Bergwertung in Wilhelmsfeld erwartet, teilt die Stadt Heidelberg mit. Von dort geht es über Peterstal nach Ziegelhausen (Ankunft ab 12.55 Uhr).

Dann führt die Strecke entlang der L 534 nach Kleingemünd, über die Friedensbrücke nach Neckargemünd und dann durch den Kraichgau nach Eppingen. Der Schlussabschnitt endet nach 207 Kilometern in Stuttgart. Auf der Strecke gibt es in Peterstal und Ziegelhausen von 12 bis 13.30 Uhr Sperrungen, Umleitungen werden ausgeschildert. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018