Tourismus soll nachhaltig sein

Heidelberg.Die Lage am Neckar und das Schloss über den Gassen der malerischen Altstadt locken jedes Jahr Millionen von Menschen nach Heidelberg. Für die Vermittlung dieser kulturellen und landschaftlichen Reize sind die Gästeführer zuständig, die sich im Verein Heidelberger Gästeführer organisieren. Beim ersten landesweiten Treffen in der Heidelberger Stadthalle hob Vorsitzender Dino Quaas vor knapp 160 Kollegen die Bedeutung seiner Branche für einen qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Tourismus hervor. „Unsere Stimme wird gehört“, war er sich sicher.

Mit Partnern wie Heidelberg Marketing müssten die Gästeführer zukunftsfähige Konzepte entwickeln. Dessen Geschäftsführer Mathias Schiemer versicherte, dass der Verein seine Unterstützung habe, „solange ich hier tätig bin“. Angesichts stetig steigender Besucherzahlen sei es wichtig, dass es einen engen Kontakt zu den Touristen gebe. Ein Urlaub in Heidelberg soll attraktiv bleiben, auch wenn die Altstadt im Verhältnis Einwohner zu Besuchern schon jetzt stärker frequentiert sei als Barcelona. „Wir müssen aufpassen“, lautete daher Mathias Schiemers Fazit.

Mehr Kongresse gewünscht

Ähnlich äußerte sich der für Bauen und Verkehr zuständige Bürgermeister Jürgen Odszuck. Er freute sich über 1,4 Millionen jährliche Hotelübernachtungen und wünschte sich in Zukunft noch mehr Tagungen und Kongresse in der Stadt. Beim Ausbau der Bettenkapazität, die sich bis 2022 verdoppeln werde, sei aber Augenmaß geboten. Besonders kleine, familiär geführte Hotels trügen zum Flair der Altstadt bei.

Während des zweitägigen Treffens setzen sich die Gästeführer in Workshops auch mit den technischen und rechtlichen Herausforderungen ihrer Arbeit auseinander. Führungen mit einem Headset, bei denen jeder Zuhörer die Stimme des Referenten über seine eigenen Kopfhörer empfängt, böten zwar praktische Vorteile in Räumen mit starkem Hall, zum Beispiel einer Kirche. Wenn sich die Gruppe dadurch aber weniger auf die redende Person konzentriere, könne es schwierig werden, sprach Quaas aus Erfahrung.

Ein weiteres Thema waren die immer stärker nachgefragten Themenführungen, bei denen die Gästeführer in historischen Kostümen unterwegs sind. Als Freiberufler seien für sie zudem steuer- und versicherungsrechtliche Fragen von Relevanz. „Ich rate, für mehr als einen Arbeitgeber tätig zu sein, um nicht in den Verdacht der Scheinselbstständigkeit zu geraten“, nannte Dino Quaas ein Beispiel. Er wollte Impulse für weitere Vereinsgründungen geben, denn in vielen Regionen Baden-Württembergs, darunter der Hauptstadt Stuttgart, gebe es solche Interessenvertretungen noch nicht.

Deshalb sei es erst jetzt zu einem landesweiten Treffen gekommen. Den Tourismusbüros entstehe keine Konkurrenz, betonte Quaas.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018