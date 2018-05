Trächtige Nerzdame

Anzeige

Heidelberg.Sie ist weder pummelig noch krank – sondern schlicht trächtig: In den Heidelberger Zoo ist eine Nerzdame eingezogen, die im Juni Nachwuchs zur Welt bringen soll. Ende Mai reiste das Tier dank des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) für den Europäischen Nerz von Osnabrück nach Heidelberg. In Norddeutschland war das Weibchen mit einem männlichen Partner zusammengebracht worden. Nerze, teilt eine Zoosprecherin mit, seien sehr wählerisch, was die Auswahl des Partners angeht. Außerdem seien Nerze von Natur aus Einzelgänger. Deshalb werden trächtige Weibchen vorübergehend in andere Zoos ausquartiert.

Wer die Neu-Heidelbergerin beobachten möchte, findet sie im Gehege der Waschbären. Dort wird sie – in einer Höhle – voraussichtlich im Juni ihren Nachwuchs zur Welt bringen. Gegenüber Waschbären wissen Nerze sich übrigens selbstbewusst zu behaupten. miro