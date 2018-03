Transparenz und Schärfe

Anzeige

Heidelberg.Fakten-Check, Fake News und Fast-Food-Journalismus: Kaum eine Branche ist derzeit so mit Herausforderungen konfrontiert wie Presse und Hörfunk. Rund 80 Medienschaffende haben jetzt an drei Tagen und weitere Besucher bei zwei öffentlichen Veranstaltungen im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) sehr vielfältig Tendenzen, Werte und Veränderungen beleuchtet. Eingeladen haben dazu alle Deutsch-Amerikanischen Institute Deutschlands, erklärt Jakob Köllhofer, der von der lebendigen Auseinandersetzung an allen drei Tagen sichtlich angetan war.

„Investigativ, unabhängig und unbequem“: Zum Abschluss haben sich junge Macher und „alte Hasen“ auf dem Podium im großen Saal getroffen. Laura Himmelreich, Chefredaktion von VICE Deutschland, einer Informationsplattform, die sich an 19- bis 34-Jährige richtet, etwa. Ihr Produkt bietet pro Tag etwa 15 bis 20 Artikel, „kein Vollangebot, sondern ein Onlinemagazin mit besonderem Anspruch“, betont sie. Die 40-köpfige Redaktion – Durchschnittsalter 29 Jahre – frage sich täglich mehrfach nicht, was in der Welt passiere, sondern „was uns interessiert“.

Neue Wege geht correctiv.org, das Geschäftsführer David Schraven verantwortet. Warum nicht einmal aus dem Ergebnis einer langen und intensiven Recherche eine Ausstellung oder sogar ein Theaterstück machen, erschließt er für Nachrichtenmacher neue gänzlich Formate. Auf die treibende Frage „Was belastet unsere Gesellschaft am meisten?“ habe correctiv, das sich nicht aus Anzeigenerlösen, sondern aus Spenden und Stiftungen finanziert, zum Beispiel eine Serie über den Wohnungsmarkt gemacht. „Sehr transparent arbeiten“ lautet hier eine Antwort auf die Bedrohung durch Fake News.