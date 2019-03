Transporter für Tafel

Der Sprinter kann für den Transport von Lebensmitteln genutzt werden. © rothe

Heidelberg.Ein neuer Mercedes-Sprinter steht künftig der Heidelberger Tafel zur Verfügung. Der Autobauer übergab den Kastenwagen jetzt an Manfred Heuser und Wolfgang Hagmann, die beiden Vorstände der Tafel. Der zuständige Verkaufsleiter des Nutzfahrzeugzentrums in Mannheim, Volker Eggeling, sagte, man sei stolz, ein so bedeutsames Projekt zu unterstützen.

Mercedes Benz hat nach eigenen Angaben den Tafeln bisher bundesweit rund 900 Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen übernimmt die Hälfte des Preises, die andere Hälfte muss durch Spenden oder Sponsoren abgedeckt werden. Die Heidelberger Tafel besteht seit 1995 und war damals die erste Einrichtung dieser Art in Baden-Württemberg. Gegenwärtig unterstützt sie rund 500 Menschen, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind. fab

