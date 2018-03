Transporter rollt bergab gegen Baum

Anzeige

Heidelberg.Erst eine massive Kiefer hat nach gestrigen Angaben der Polizei die Talfahrt eines Transporters beendet, der sich am Freitagnachmittag am Gaiberg selbstständig gemacht hatte. Wie ein Polizeisprecher berichtete, hatte ein 36-jähriger Fahrer eines Zustelldienstes den Wagen auf abschüssiger Strecke in der Klingenteichstraße abgestellt und die Handbremse offenbar nicht fest genug angezogen. Der Transporter rollte den Hang hinab, überfuhr einen Pfosten, schrammte an einer Mauer entlang und kam erst auf einer Grünfläche an besagter Kiefer zum Stillstand. Beim Versuch, noch ins Fahrzeug gelangen, wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehr als 20 000 Euro. agö